Haberler

4. Milli Eğitim Kongresi Haziran'da İstanbul'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4'üncü Milli Eğitim Kongresi: Temel Eğitim'de, temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4'üncü Milli Eğitim Kongresi: Temel Eğitim'de, temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak.

Bakanlıkta yapılan açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel bir perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmelerin ele alınması amacıyla '4'üncü Milli Eğitim Kongresi: Temel Eğitim', 24-26 Haziran'da Marmara Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde düzenlenecek. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Marmara Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek kongre, akademisyenleri, öğretmenleri, eğitim yöneticilerini ve eğitim alanındaki diğer paydaşları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağlayacak.

GÜNCEL BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

Kongrede, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik eğitim öğretim süreçleri, öğretim programları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, kapsayıcı eğitim uygulamaları ile eğitimde dijitalleşme gibi güncel başlıklar ele alınacak. Ayrıca temel eğitim alanında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, bilimsel ve uygulama temelli bir bakış açısıyla değerlendirilecek. Temel eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması hedefiyle düzenlenen kongre kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, akademik bilgi ile uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesi ve eğitim paydaşları arasındaki iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

KATILIM BAŞVURULARI 1 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Bildiri sunumları ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panel oturumları aracılığıyla kongrenin eğitim alanına önemli katkılar sunması hedefleniyor. Kongreye ilişkin bildiri ve katılım başvuruları 1 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, 'temelegitimkongresi.eba.gov.tr' adresi üzerinden yapılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Kalabalık dikkat çekti
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

VakıfBank'ta bir devir sona erdi

Boğazına saplanan 5 santimlik kemik öldürüyordu

5 santimlik kemik yüzünden neredeyse ölüyordu
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! Soluğu TOMA'nın üzerinde aldı
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı