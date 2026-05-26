4. Milli Eğitim Kongresi Haziran'da İstanbul'da

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4'üncü Milli Eğitim Kongresi: Temel Eğitim'de, temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak.

Bakanlıkta yapılan açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel bir perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmelerin ele alınması amacıyla '4'üncü Milli Eğitim Kongresi: Temel Eğitim', 24-26 Haziran'da Marmara Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde düzenlenecek. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Marmara Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek kongre, akademisyenleri, öğretmenleri, eğitim yöneticilerini ve eğitim alanındaki diğer paydaşları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağlayacak.

GÜNCEL BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

Kongrede, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik eğitim öğretim süreçleri, öğretim programları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, kapsayıcı eğitim uygulamaları ile eğitimde dijitalleşme gibi güncel başlıklar ele alınacak. Ayrıca temel eğitim alanında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, bilimsel ve uygulama temelli bir bakış açısıyla değerlendirilecek. Temel eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması hedefiyle düzenlenen kongre kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, akademik bilgi ile uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesi ve eğitim paydaşları arasındaki iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

KATILIM BAŞVURULARI 1 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Bildiri sunumları ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panel oturumları aracılığıyla kongrenin eğitim alanına önemli katkılar sunması hedefleniyor. Kongreye ilişkin bildiri ve katılım başvuruları 1 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, 'temelegitimkongresi.eba.gov.tr' adresi üzerinden yapılabiliyor.

