TEM Otoyolunda Yol Kesip Saldıran Sürücüye Cezai İşlem

KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda trafikte yol keserek tartıştığı sürücüye saldıran H.Ü'nün sürücü belgesi daimi iptal edilerek 10 bin 831 lira ceza kesildi.

Olay, TEM Otoyolu Nurtepe Viyadüğü mevkiinde 8 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. İddialara göre, iki sürücü arasında trafikte, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü yoluna devam etmek istediği sırada, hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinden hızla gelerek otomobilin önünü kesti. Aracından inen sürücü, otomobili tekmeleyerek cama yumruk attı. Öfkeli sürücüye yanındaki kadın engel olmaya çalıştı. Korku dolu anları, cep telefonu ile kaydeden otomobil sürücüsü, kaçmak için manevra yaparak hızla uzaklaştı. Görüntülerde, arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsünün otomobilin önünü kesmesi ve aracından inerek otomobilin camına vurması görülüyor. Otomobil sürücüsü, öfkeli sürücüden kurtulmak için manevra yaparak uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ O SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada TEM Otoyolu Nurtepe Viyadüğü mevkisinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak sürücülerin ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan o sürücüyü yakaladı. Sürücü H. Ü'ye tehlikeli şerit değiştirmek, saygısızca araç kullanmak, emniyet şeridi kullanmak, araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek, araçlarını ilerleyişine engel olacak şekilde veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak maddelerinden 10 bin 831lira cezası uygulandı. H.Ü'nün aday sürücü olması ve ceza puanının 75'i aşması sebebiyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.