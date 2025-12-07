Haberler

Kağıthane'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kağıthane'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kağıthane kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç karıştı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Kağıthane kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde panelvan, hafif ticari araç ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tüm şeritleri ulaşıma kapanan otoyolda, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
