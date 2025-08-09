TEM Otoyolu'nda Trafik Normal Seyrine Döndü
Kocaeli geçişinde Gültepe Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen kaza sonrası trafik, jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü bir şekilde normal seyrine döndü. Yoğunluk dron ile görüntülendi.
TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Gültepe Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen kazada 1 saatlik çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normal seyrine döndü. Otoyoldaki yoğunluksa dron ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel