İstanbul'da kaçak kurbanlık denetimi; 626 bin lira para cezası uygulandı

İstanbul TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde polis ekiplerince yapılan kaçak kurbanlık hayvan taşımacılığı denetimlerinde 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş hayvan muhafaza altına alındı, sürücülere 626 bin 189 lira ceza kesildi.

İSTANBUL'da polis ekiplerince TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde kaçak kurbanlık hayvan taşımacılığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 100 küçükbaş ile 26 büyükbaş hayvan muhafaza altına alınırken, araçların sürücülerine ise toplam 626 bin 189 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Mayıs-26 Mayıs 2026 tarihleri arasında TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde kaçak kurbanlık hayvan taşımacılığına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan kamyonet sürücüleri araçlarından indirilerek kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kamyonetlerde 100 küçükbaş ile 26 büyükbaş kurbanlık hayvan bulunduğu tespit edildi. Hayvanlar muhafaza altına alınırken, araçların sürücülerine ise 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan hayvanların İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
