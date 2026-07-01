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Mersin'de 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen operasyonda, televizyon ünitelerine gizlenmiş 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, televizyon üniteleri içerisine gizlenmiş 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, bir iş yerine düzenlenen operasyonda televizyon ünitelerine gizlenmiş 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda A.W. ve M.İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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