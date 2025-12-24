Haberler

Telegram'ın kurucusu Durov: "Macron, AB'yi dijital Gulag'a çeviriyor"

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u AB'yi dijital Gulag'a çevirmekle suçlayarak çevrim içi eleştirileri susturmaya çalıştığını ifade etti. Durov, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı eleştirerek Macron'un halk desteğinin düştüğünü vurguladı.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sansüre başvurmakla suçlayarak, "Macron, tüm AB'yi dijital Gulag'a (Zorunlu Çalışma Kampları) çevirerek çevrim içi eleştirileri susturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Durov, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) eleştirdi.

ABD'nin, yasayı hazırlayanlar arasında yer alan eski AB Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'a yaptırım kararı aldığına işaret eden Durov, "Yasanın mimarı, Macron'un atadığı yakın bir müttefikidir." açıklamasını yaptı.

Durov, Macron'un halk desteğinin hızla düştüğünü vurgulayarak, "Macron, tüm AB'yi dijital Gulag'a (Zorunlu Çalışma Kampları) çevirerek çevrim içi eleştirileri susturmaya çalışıyor. Bunun için sansürü (DSA) kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusça "Ana Kamp İdaresi" anlamına gelen Gulag, Sovyetler Birliği'nde mahkumların zorla çalıştırıldığı bir kamp sistemiydi.

ABD'den Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
