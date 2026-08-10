Haberler

Mezarlıkta telefon gasp eden 4 şüpheli tutuklandı

Mezarlıkta telefon gasp eden 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da mezarlıkta yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp eden ve mobil bankacılık hesabından 97 bin TL çalan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay, 2 Ağustos'ta Sarıçam ilçesinde meydana geldi; şüpheliler ayrıca başka bir mezarlıktan da telefon çaldı.

ADANA'da mezarlıkta yürüyen R.A.'nın elindeki cep telefonunu alıp kaçarak mobil uygulamayla banka hesabındaki 97 bin TL'yi kendi hesaplarına aktaran 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Poyraz Güvercin ve Yunus Emre Kadıoğlu, mezarlıkta araçlarıyla ilerledikleri sırada R.A.'nın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Şüpheliler daha sonra Kabasakal Mezarlığı'na gidip S.G.'ye ait araçtan bir cep telefonu daha çaldı.

İhbar üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, R.A.'nın telefonundaki mobil bankacılık hesabından Çiçek Çelik adına kayıtlı hesaba 97 bin lira aktarıldığını tespit etti. Ekipler, Çelik'i adresinde gözaltına aldı.

HESABINI KULLANDIRMIŞ

Çiçek Çelik, emniyetteki ifadesinde Poyraz Güvercin, Yunus Emre Kadıoğlu ve Emin Bayram'a banka hesaplarını kullandırdığını söyledi. Çalışmalarını genişleten polis, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek Çelik, Poyraz Güvercin, Yunus Emre Kadıoğlu ve Emin Bayram, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Bahçeli'yi kızdıran 'Terörsüz Türkiye' sorusu! Ağzından tek cümle çıktı

Bahçeli'yi kızdıran soru! Ağzından tek cümle çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak

Uzun süredir beklenen düzenleme geçti! Maaşlar artacak
Fatih Erbakan, partisinin 'çerçeve yasa' kararını açıkladı

Erbakan'dan "çerçeve yasa" kararı
Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Neler oluyor orada? Kameralara böyle yakalandı
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Şaka fotoğrafı Yargıtay'dan döndü: Hapis cezası onandı

Üniversite öğrencilerinin fotoğraf şakası hapis cezasıyla sonuçlandı
Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi

İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi
Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir

Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir