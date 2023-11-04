Telefonla Tehdit ve Hakaret Suçu Uzlaştırma İle Çözüldü

Bayburt'ta telefon aracılığıyla işlenen tehdit, hakaret suçu, mahkemeye intikal etmeden Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda uzlaşmaya vardırıldı, dosya kapatıldı. Spinal müsküler atrofi(SMA) hastası olan Arya Manhas'a bin lira bağış yapma noktasında uzlaşmaya varan taraflar, minik Arya'nın tedavi parasına katkıda bulunmak amacıyla aralarında anlaştılar.

Geçtiğimiz aylarda şüpheli K.A., telefon aracılığıyla müşteki A.K'yı arayarak tehdit etmiş daha sonrasında da mesaj yoluyla müşteki A.K'ya hakaret içerikli mesajlar atmıştı. Durumdan rahatsız olan A.K., ise K.A'dan şikayetçi olmuştu. K.A., hakkında soruşturulma başlatılmıştı. İşlenen tehdit, hakaret suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle araya giren Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli uzlaştırmacılar A.K., ile bir görüşme gerçekleştirerek uzlaştırma şartlarını görüştüler. Müşteki A.K., şüpheli K.A., ile SMA'lı Arya'ya bağış yapması şartıyla uzlaşacağını uzlaştırma bürosu ekiplerine bildirdi. Daha sonra şüpheli K.A., ile bir araya gelen uzlaştırma bürosu ekipleri, A.K'nın talebini K.A'ya ilettiler. A.K'nın talebini kabul K.A., ise bin lirayı Arya Manhas'ın tedavisi için açılan valilik onaylı hesaba yatırdı. Böylece taraflar uzlaştırma bürosu ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda mahkemeye gitmeden kendi aralarında anlaşmışlar oldular.

Bununla birlikte şüphelinin bağışıyla birlikte yaşam mücadelesi veren, bir an önce tedavisine başlanılması gereken minik Arya'nın tedavisi için toplanan para yüzde 39'a ulaştı. - BAYBURT