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Telefonla konuşurken trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Eskişehir-İzmir seferini yapan 72018 sefer sayılı Ege Ekspresi, Kütaya'nın Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte 41 yaşındaki Harun Asildoğan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Asıldoğan'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, kaza anında telefonla konuştuğunu ve gelen treni fark etmediği iddia edildi. Trenin makinisti İ.K. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Eskişehir-İzmir seferini yapan 72018 sefer sayılı Ege Ekspresi, Kütaya'nın Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte 41 yaşındaki Harun Asildoğan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Asıldoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asildoğan'ın kaza anında telefonla konuştuğu ve gelen tereni fark etmediği iddia edildi. Harun Asıldoğan'ın cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Trenin makinisti İ.K. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Hisarcık Kütahya Ege Güncel Haberler

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