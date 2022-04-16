Telefonla arayıp 790 bin TL dolandıran 4 şüpheli, yakalandı

ÇANAKKALE'de N.Ö. (52) adlı kadını telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası ile 290 bin TL dolandıran 4 şüpheli, yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyası ile para, N.Ö.'ye teslim edildi.

Dün N.Ö.'yü telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğini söyledi. N.Ö.'nün güvenini kazanan şüpheliler, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı, bankadaki 290 bin TL'sini de hesaplarına havale ettirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.