Telefon görüşmesi yaparken uyuyakalan itfaiyecinin çeşitli görüntüleri

Çin'de depremin vurduğu Gansu eyaletinin Jishishan ilçesinde iki gün boyunca gece gündüz çalışan, aşırı yorgun bir itfaiyeci, yaptığı telefon görüşmesi sırasında uyuyakaldı.

Ekip arkadaşı itfaiyeciyi uyandırmaya çalıştı ancak o sırada görüşmekte olduğu yakını tarafından engellendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jishishan'dan bildiriyor. (XHTV)