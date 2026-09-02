Haberler

Kuyumcu Dikkati Dolandırıcılığı Önledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, 81 yaşındaki N.B.'yi arayarak altınlarını bozdurmasını istedi. Kuyumcu Sinan İnci'nin şüphelenip polise haber vermesiyle yaşlı adam 2 milyon liralık dolandırıcılıktan kurtuldu.

Yalova'da telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, N.B'ye (81) kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden N.B, altınlarını bozdurmak istedi.

Kuyumcu Sinan İnci, N.B'nin sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, N.B'yi dolandırılmaktan kurtardı.

Kuyumcu Sinan İnci, gazetecilere N.B'nin sürekli telefon görüşmesi yapması üzerine ona bazı sorular sorduğunu ve dolandırıldığını anladığını belirterek, "112'yi aradık. Polis ekipleri gelerek hemen olaya müdahale etti. Yaklaşık 2 milyon civarında amcanın altını vardı. Sağ olsun emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk." diye konuştu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

AKOM o güne dikkat çekti! Çok Fena geliyor
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

Evdeki silah küçük Muhammet'in sonu oldu
Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar

Batan gemiden gelecek haberi bekliyorlardı! Bir anda hedef oldular
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! 'Bakan olacağım' deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası

Eski Merkez Bankası Başkanı "Bakan olacağım" deyip ölümle tehdit etti