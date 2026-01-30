Haberler

Ayvalık'ta Polis ve Savcı Maskesiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yalnız yaşayan bir kadını hedef aldı. Aramalar sonucunda paralarını teslim etmesi istenen kadın, durumu polise bildirdi. Operasyon sonucunda üç şüpheli gözaltına alındı, iki tanesi tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yalnız yaşayan E.G. isimli kadını dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, önceki gün Ayvalık ilçesinde meydana geldi. Telefonla aradıkları E.G.'ye kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, tapu ve notere yönelik operasyon yapılacağını söyleyerek, yaşadığı evi satması gerektiğini belirtti. Şüpheliler ayrıca, nakit paralar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı gerekçesiyle paraların kendilerine teslim edilmesini istedi. Telefondaki kişilerden şüphelenen E.G., durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde E.G.'nin evi ve çevresinde önlem alarak teknik ve fiziki takip başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, E.G.'nin evine gelerek kendisini 'Yavuz Başkomiser' olarak tanıtıp paraları almak isteyen N.T.K.'yı suçüstü yakaladı. Eş zamanlı operasyonda, N.T.K.'yı otomobiliyle ilçeye getirdiği belirlenen sürücü A.İ. ile kendisini savcı olarak tanıtan B.T. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi. N.T.K. ve B.T., dün çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, korsan taksicilik yaptığı belirlenen A.İ. hakkında adli işlem uygulandı. A.İ.'nin otomobili 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

Putin, Trump'ın teklifini kabul etti
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu