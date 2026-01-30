Ayvalık'ta Polis ve Savcı Maskesiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yalnız yaşayan E.G. isimli kadını dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, önceki gün Ayvalık ilçesinde meydana geldi. Telefonla aradıkları E.G.'ye kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, tapu ve notere yönelik operasyon yapılacağını söyleyerek, yaşadığı evi satması gerektiğini belirtti. Şüpheliler ayrıca, nakit paralar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı gerekçesiyle paraların kendilerine teslim edilmesini istedi. Telefondaki kişilerden şüphelenen E.G., durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde E.G.'nin evi ve çevresinde önlem alarak teknik ve fiziki takip başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, E.G.'nin evine gelerek kendisini 'Yavuz Başkomiser' olarak tanıtıp paraları almak isteyen N.T.K.'yı suçüstü yakaladı. Eş zamanlı operasyonda, N.T.K.'yı otomobiliyle ilçeye getirdiği belirlenen sürücü A.İ. ile kendisini savcı olarak tanıtan B.T. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi. N.T.K. ve B.T., dün çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, korsan taksicilik yaptığı belirlenen A.İ. hakkında adli işlem uygulandı. A.İ.'nin otomobili 60 gün süreyle trafikten menedildi.