Tele 1 TV'ye verilen yayın durdurma cezası kaldırıldı

Tele 1 TV'ye verilen yedi gün süreli yayın durdurma cezası, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararıyla kaldırıldı. Tele 1 TV yayını, 6-12 Ağustos tarihleri arasında, yedi gün süreyle durdurulacak.

Tele 1 TV'ye, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına da gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle RTÜK tarafından verilen yedi gün süreli yayın durdurma cezasına Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, itiraz üzerine kaldırıldı. Buna göre Tele 1 TV yayını, 6-12 Ağustos tarihleri arasında, yedi gün süreyle durdurulacak.

RTÜK, Tele 1 TV'ye Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran'da; yedi gün yayın durdurma, beş kez program durdurma, iki kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında idari para cezası vermişti.

Tele 1, RTÜK'ün bu kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, Tele 1'in başvurusunu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdurmuştu.

Mahkeme, RTÜK'e 30 günlük savunma süresi vermişti. RTÜK, yürütmeyi durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz etti. Mahkeme başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Buna göre Tele 1 ekranları 6-12 Ağustos tarihleri arasında 7 gün boyunca karartılacak.