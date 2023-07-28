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Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın kontrolden çıkarak devrilen tekstil ürünleri yüklü tır karayolunun bir yönünü ulaşıma kapatırken, olayda sürücü yaralandı.

Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın kontrolden çıkarak devrilen tekstil ürünleri yüklü tır karayolunun bir yönünü ulaşıma kapatırken, olayda sürücü yaralandı.

Kaza, Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil ürünleri taşıyan M.D., idaresindeki 01 AOP 22 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır ardından yol ortasına devrildi. Devrilen tır karayolunun bir yönünü tamamen ulaşıma kapatırken, olayda sürücü M.D., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Tır ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası devrildiği yerden kaldırılırken, karayolunda ulaşım bir süreliğine tek yönden sağlandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Sıttık Sağlam - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Karahisar Emirdağ Güncel Haberler

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