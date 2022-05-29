Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Haberler

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
AA - Yasin Öztürk - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Anma töreninden detaylar ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.
Anma töreninden detaylar ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.
AA / Yasin Öztürk - Güncel