Teksas'taki silahlı okul saldırısı - Haberler

Teksas'taki silahlı okul saldırısı
AA - Yasin Öztürk - Güncel
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ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunda, kırılan sınıf camları görüntülendi.
ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunda, kırılan sınıf camları görüntülendi.
AA / Yasin Öztürk - Güncel