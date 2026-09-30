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TEKNOFEST'te trafik jandarması öğrencilere emniyet kemeri simülasyonunu deneyimletti

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Şanlıurfalı öğrenciler, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki alanda trafik jandarması ekiplerinden trafik kurallarına ilişkin bilgi aldı. Öğrenciler, kapan, radar ve alkolmetre gibi ekipmanları tanıyıp emniyet kemeri simülasyon aracını deneyimledi.

Şanlıurfalı öğrenciler, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracını deneyimledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "trafik jandarması" ekipleri tarafından TEKNOFEST alanında oluşturulan alana gelen öğrencilere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra trafik denetimlerinde kullanılan ekipmanları tanıma fırsatı bulan öğrenciler, kapan, radar cihazı, alkolmetre gibi cihazların kullanımı hakkında bilgi aldı, emniyet kemeri simülasyon aracını deneyimledi.

Öğrencilerden Esma Sudenaz Çolak, AA muhabirine, TEKNOFEST'e uçakları ve yeni teknolojileri görmek için geldiğini söyledi.

Çolak, "Şu an çok heyecanlıyım. Arabaya bindim, çok mutluyum. Duygularımı tam ifade edemiyorum ama çok güzel hissediyorum." dedi.

Öğrencilerden Şükrü Kaya da arkadaşlarıyla birlikte TEKNOFEST'i ziyaret ettiklerini belirterek, "Bilimle ilgili çok şey öğrendik." diye konuştu.

Kaynak: AA
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