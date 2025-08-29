TEKNOFEST'te Kuantum Teknolojileri Yarışması Düzenleniyor

TEKNOFEST kapsamında 1-3 Eylül'de düzenlenecek Kuantum Teknolojileri Yarışması Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki insan kaynağını geliştirmeyi ve gençleri bu stratejik alanda yetkinleştirmeyi amaçlayan yarışma, bu yıl yazılım ve donanım olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

Yazılım kategorisinin finali Bilişim Vadisi Gebze yerleşkesinde, donanım kategorisinin finali ise TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde 1-3 Eylül'de yapılacak.

Yazılım kategorisinde 96, donanım kategorisinde 29 takım olmak üzere toplam 125 başvuru alındı. Yazılım kategorisinde 65 takım elektronik sınav aşamasına geçti ve 10 finalist belirlendi.

Üç gün sürecek Kuantum Teknolojileri Yarışması'nın açılış konuşmaları, yarışmanın ikinci günü olan 2 Eylül'de Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, ComPro Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik ve TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Final süreci boyunca genç yetenekler, kuantum algoritmaları, optimizasyon yöntemleri ve donanım uygulamaları üzerine çözümler geliştirerek Türkiye'nin kuantum ekosistemine katkı sunacak.

Her iki kategoride dereceye girenlere ise toplam 900 bin lira ödül dağıtılacak.