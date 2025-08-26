TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması Sakarya'da Gerçekleşiyor

HAVELSAN ve T3 Vakfı'nın düzenlediği TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 15 üniversite takımının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Takımlar, kendi ürettikleri İHA'larla belirlenen görevleri yerine getirmek için yarışacak.

HAVELSAN ve T3 Vakfı tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Sahası'nda gerçekleştirilen final yarışlarında farklı üniversitelerden 15 takım yer alıyor.

Takımlar kendi ürettikleri İHA'larla sürü konseptinde belirtilen görevleri gerçekleştirmek için mücadele ediyor.

Yarışma boyunca "3B Formasyon", "Sürü Halinde Navigasyon", "Sürüden Birey Çıkarma/Ekleme", "Sürü Keşif" görevlerini en iyi şekilde tamamlayan 3 takıma ödülleri takdim edilecek.

Temelde belirlenen görevleri sürü halinde yerine getirebilen İHA'lar için yazılım ve algoritmaların geliştirilmesi amaçlanan yarışma, 29 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
