TEKNOFEST Azerbaycan başladı - Müzik gösterisi - Haberler

Müzisyenlerin geçişi Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan, Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park'ta başladı. TEKNOFEST Azerbaycan'da yerel müzik gösterisi düzenlendi.