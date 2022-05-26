TEKNOFEST Azerbaycan başladı - Müzik gösterisi - Haberler

TEKNOFEST Azerbaycan başladı - Müzik gösterisi
AA - Göksel Yıldırım - Güncel
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Müzisyenlerin geçişi Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan, Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park'ta başladı.
Müzisyenlerin geçişi Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan, Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park'ta başladı. TEKNOFEST Azerbaycan'da yerel müzik gösterisi düzenlendi.
AA / Göksel Yıldırım - Güncel