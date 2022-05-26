TEKNOFEST Azerbaycan başladı - Müzik gösterisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEKNOFEST Azerbaycan başladı - Müzik gösterisi

AA - Göksel Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:

Müzisyenlerin geçişi Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan, Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park'ta başladı.

Müzisyenlerin geçişi Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan, Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park'ta başladı. TEKNOFEST Azerbaycan'da yerel müzik gösterisi düzenlendi.

AA / Göksel Yıldırım - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title