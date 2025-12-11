TEKNOFEST'in yeni durağı Şanlıurfa olacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Girişimcilik Direniştir" paneline katılan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacağını bildirdi.