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TEKNOFEST 2024'te HÜRKUŞ ve HÜRJET'ten Etkileyici Gösteri Uçuşları

TEKNOFEST 2024'te HÜRKUŞ ve HÜRJET'ten Etkileyici Gösteri Uçuşları
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TEKNOFEST 2024'te HÜRKUŞ ve HÜRJET gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Adana Havalimanı'ndaki etkinlikte katılımcılar, uçuşları cep telefonlarıyla kaydederek büyük ilgi gösterdi. SOLOTÜRK ve ATAK helikopterleri de gösteri uçuşları ile izleyicileri etkiledi.

HÜRKUŞ VE HÜRJET'TEN GÖSTERİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST 2024'te, HÜRKUŞ ve HÜRJET gösteri uçuşu yaptı. Gösteri uçuşu cep telefonu ile görüntülenirken, katılımcılar tarafından da büyük beğeni topladı. Etkinlikte SOLOTÜRK ve ATAK helikopterleri de gösteri uçuşu sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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