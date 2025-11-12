Tekman'da Aileler Arasında Kavga: 7 Yaralı

Erzurum'un Tekman ilçesinde çocuklar arasında çıktığı belirtilen kavgaya ailelerin karışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Beyköy Mahallesi'nde çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavgaya ailelerin de karışmasıyla olay büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde de güvenlik önlemi aldı.