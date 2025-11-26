Haberler

Tekkeköy'de Velilere Yönelik Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi

Tekkeköy'de Velilere Yönelik Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Adeka Ortaokulu, 'Aile Yılı' kapsamındaki etkinlikte klinik psikolog Oya Doğan ile velileri bir araya getirerek ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerine bilgiler paylaştı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde velilere yönelik program düzenlendi.

Tekkeköy Adeka Ortaokulu "Aile Yılı" kapsamında klinik psikolog ve yazar Oya Doğan ile velileri bir araya getirdi.

Etkinlik, Adeka Ortaokulu ile Lütfiye-Doktor Kenan Yılmaz İlkokulu velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Buluşmadan önce veliler, Oya Doğan'ın "Ne Zaman Evet, Ne Zaman Hayır" adlı kitabını okuyarak söyleşiye hazırlandı.

Programda Doğan, ebeveyn-çocuk ilişkilerinde sınır koyma, iletişim dili ve sağlıklı aile tutumları üzerine bilgi verdi.

Etkinlik sonunda Adeka Ortaokulu Müdürü Oktay Tekin, katılımcılara teşekkür ederek Oya Doğan'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.