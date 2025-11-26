Tekkeköy'de Velilere Yönelik Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Adeka Ortaokulu, 'Aile Yılı' kapsamındaki etkinlikte klinik psikolog Oya Doğan ile velileri bir araya getirerek ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerine bilgiler paylaştı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde velilere yönelik program düzenlendi.
Tekkeköy Adeka Ortaokulu "Aile Yılı" kapsamında klinik psikolog ve yazar Oya Doğan ile velileri bir araya getirdi.
Etkinlik, Adeka Ortaokulu ile Lütfiye-Doktor Kenan Yılmaz İlkokulu velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Buluşmadan önce veliler, Oya Doğan'ın "Ne Zaman Evet, Ne Zaman Hayır" adlı kitabını okuyarak söyleşiye hazırlandı.
Programda Doğan, ebeveyn-çocuk ilişkilerinde sınır koyma, iletişim dili ve sağlıklı aile tutumları üzerine bilgi verdi.
Etkinlik sonunda Adeka Ortaokulu Müdürü Oktay Tekin, katılımcılara teşekkür ederek Oya Doğan'a plaket takdim etti.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel