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Tekkeköy'de üniversitelilere evlilik öncesi eğitim verildi, ön ve son test yapıldı

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Tekkeköy'de üniversitelilere evlilik öncesi eğitim verildi, ön ve son test yapıldı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Canik Sosyal Hizmet Merkezi ve Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi iş birliğinde üniversite öğrencilerine evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi. Eğitimde ön test ve son test uygulanarak farkındalığın artırılması amaçlandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik, "Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim" ve "Evlilik Öncesi Eğitim" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Canik Sosyal Hizmet Merkezi ve Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi iş birliğinde, Tekkeköy Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi Sorumlusu Alperen Bilgin tarafından verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilerin konuya ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla ön test ve son test uygulandı.

Uygulamalarla öğrencilerin eğitim sonrasında konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
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