Samsun'da iş yerinde tabancayla havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinde havaya ateş eden kişinin seken mermisi, alkol alan Aykut A'nın karın bölgesine isabet etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinde tabancayla açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Şabanoğlu Mahallesi 62. Sokak'taki bir iş yerinde iddiaya göre, Hasan A'nın (45) havaya ateş ettiği sırada seken mermi birlikte alkol aldığı Aykut A'nın (35) sol karın bölgesine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Aykut A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Hasan A. ise Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
