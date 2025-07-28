Tekkeköy'de Devlet Demir Yolları Caddesi'ndeki İşgal Sonlandırıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Pazartesi Pazarı'nda pazarcı işgaline son vermek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Devlet Demir Yolları Caddesi yeniden araç trafiğine açıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde her hafta kurulan Pazartesi Pazarı'nda Devlet Demir Yolları Caddesi'ndeki pazarcı işgaline son vermek amacıyla çalışma yürütüldü.
Tekkeköy'e tek yönlü giriş sağlanan yolun çıkış güzergahı olan Devlet Demir Yolları Caddesi, pazarcı tezgahlarının oluşturduğu işgal nedeniyle trafiği olumsuz etkiliyor.
Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından caddedeki işgal sonlandırıldı.
Yapılan düzenlemenin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel