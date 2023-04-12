Tekirdağlı lise öğrencileri, ürettikleri robotla ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

TEKİRDAĞ Ebru Nayim Fen Lisesi robotik kodlama takımının ürettikleri robotla, ABD'nin Dallas kentinde yapılacak ve 50 ülkeden 800'ü aşkın takımın katılacağı Vex Robotics Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi'nin 9 kişilik robotik kodlama takımı, 3 aylık çalışmada, ürettikleri robotla İstanbul'da düzenlenen Vex Robotics Türkiye Şampiyonası'nda 32 takım arasında Türkiye 2'ncisi oldu. Tekirdağlı öğrenciler elde ettikleri dereceyle ABD'nin Dallas kentinde 25-27 Nisan tarihleri arasında yapılacak Vex Robotics Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Robotik takımın kaptanlarından, yazılımı gerçekleştiren Buğra Saltık, "Amerika'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancım tam, takımıma güveniyorum. Bu şekilde de robotumuz hakkında şu anda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Amerika'da en iyi şekilde başarı getirmek" dedi.

Üretilen robotun özelliklerini anlatan Eren, "Robotumuz bu yılın temasına uygun olarak yerden topladığı diskleri potalara basket atarak puan toplamayı amaçlıyor. Ayrıca saha kenarlarında bulunan 4 adet döner silindiri (roller) maç esnasında kendi rengine çevirmeye çalışıyor. Son olarak müsabakanın son on saniyesinde devreye giren bir açılma mekanizması bulunuyor. Bu sayede maç sonunda mümkün olduğunca fazla yer kaplamaya çalışıyor. Tüm bu görevler sayesinde ekstra puan toplayıp müsabakayı kazanmayı amaçlıyor. Bu robotu biz set halinde alıyoruz, tamamen demonte bir şekilde geliyor ve yapabilecekleriniz tamamen sizinle alakalı bir şey. Her sene değişen bir tema çatısı altında yeni bir hedefe odaklı robot tasarlıyoruz. Öğrencilerimiz bunların bilgisayara ortamında 3 boyutlu modellemesinden başlıyorlar. İlk önce 3 boyutlu programlarla tasarlıyorlar, daha sonra burada kesip, biçip, inşaatını gerçekleştirip robotu oluşturuyorlar. Daha sonra kodlama ekibimiz var, onlar robotun otonom kısmı için kodlar yazıyorlar. Bir ekip işi bu. PR ekibimiz var, sosyal medya ekibimiz var. Bir ekip halinde çalışıp en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.