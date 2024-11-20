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Tekirdağlı Kadınlar, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs İçin Halı Saha Maçı Düzenledi

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Tekirdağ'da kadın muhtarlar ve Önder Çiftçi Kadın Kolları Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs sağlamak amacıyla halı saha maçı düzenledi. Etkinlikte, katılımcılar bilet satarak gelir elde etti ve karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Tekirdağlı kadınlar geliriyle ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs vermek için halı saha maçı yaptı.

Kadın muhtarlar ile Tekirdağ Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği üyeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak istedi.

Kadınlar bu kapsamda halı sahada buluştu. Maçı izlemek için gelen vatandaşlara bilet satıldı.

Bilet geliriyle ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs sağlanacak.

Bir halı sahada gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar rakiplerinin karşısında sahadan galip ayrılmak için mücadele etti.

Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Başarslan Denizci, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitime katkı sağlamayı amaç edindiklerini belirten Denizci, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Tekirdağ Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahar Yarapsanlı ise eğitime katkı sağlamak için bir arada olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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