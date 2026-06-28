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Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı
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Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran'da denize girmek yasaklandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda ise "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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