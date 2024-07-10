Tekirdağ ve İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucu 5 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.