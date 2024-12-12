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Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret

Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan'ın ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hayrabolu ilçesinde yaşayan aileyi ziyaret eden Soytürk, şehidin ailesiyle bir süre sohbet etti.

Şehidin hayat hikayesini dinleyen Soytürk, aileye sabır diledi. Daha sonra Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Soytürk şehit ailelerinin her daim yanında olduklarını, bundan sonrada yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyareti sırasında Soytürk'e Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir de eşlik etti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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