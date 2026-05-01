Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Güncelleme:
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, alın teriyle hayatını kazanan işçi ve emekçilerin gününü kutladı.

1 Mayıs'ın emeğin, dayanışmanın ve birlikteliğin simgesi olduğunu belirten Soytürk, işçilerin ülkenin kalkınması ve refahının artmasında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Tarım, sanayi, ulaşım ve inşaat başta olmak üzere birçok alanda çalışan işçilerin Türkiye'nin gelişimine katkı sağladığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Pek çok sektörün belkemiğini oluşturan işçilerimizin sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları, Devletimizin önem ve öncelik verdiği konular arasında yer almaktadır. Ülkemizin aydınlık yarınları için toplumun her kesiminde hizmet sunan hayatını alın teri ve emeğiyle çalışarak kazanmaya adayan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Fırat Çakır
