Tekirdağ Valisi Soytürk, sporcularla badminton oynadı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde sporcularla badminton oynadı.

Soytürk, Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda badminton oyuncularını ziyaret etti.

Vali Soytürk, Badminton Kadınlar ve Erkekler Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerinde milli takım arkadaşları ile birlikte Avrupa takımlar üçüncülüğü kazanan sporcu Sinem Yıldız ve antrenmana katılan diğer sporcularla sohbet etti, ardından sporcularla badminton oynadı.

İyi bir ruh ve beden sağlığı için sporun alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Soytürk, sporculara ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar diledi.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten ve Çorlu Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı eşlik etti.