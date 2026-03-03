Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk, sporcularla badminton oynadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde sporcularla badminton oynadı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde sporcularla badminton oynadı.

Soytürk, Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda badminton oyuncularını ziyaret etti.

Vali Soytürk, Badminton Kadınlar ve Erkekler Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerinde milli takım arkadaşları ile birlikte Avrupa takımlar üçüncülüğü kazanan sporcu Sinem Yıldız ve antrenmana katılan diğer sporcularla sohbet etti, ardından sporcularla badminton oynadı.

İyi bir ruh ve beden sağlığı için sporun alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Soytürk, sporculara ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar diledi.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten ve Çorlu Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt