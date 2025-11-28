Tekirdağ Valisi Soytürk şehit ailesini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret etti.

Soytürk, şehidin babası Ünal ve annesi Zülbiye Aykut ile görüştü.

Aileyle sohbet eden Soytürk, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

Vali Soytürk'e ziyarette Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.