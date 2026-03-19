Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Valilik tarafından kentte bir otelde düzenlenen programda Vali Recep Soytürk, iftardan önce şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Oruçların açılmasının ardından konuşan Soytürk, kentte bütün kurumların, şehit aileleri ve gazilerin her türlü ihtiyacı konusunda ellerinden geleni yapmaya devam ettiğini belirtti.

Soytürk, şehit aileleri ve gazilerin kendileri için değerli olduğunu aktararak, programa katılan herkese teşekkür etti.

Programa, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
