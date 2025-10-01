Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk, Malkara Kaymakamı Koç'u Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Soytürk, Malkara Kaymakamı Koç'u Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret ederek ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından hayırsever Adem Keçeli ile bir araya geldi ve yaptığı hayırlardan dolayı teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret etti.

İlçe protokolü tarafından karşılanan Soytürk, Koç ile makamda bir süre görüştü.

Soytürk, ilçede hayata geçirilen proje ve çalışmalar hakkında Koç'tan bilgi aldı.

Ardından Soytürk, ilçede cami yaptıran hayırsever Adem Keçeli'yi ziyaret etti.

Keçeli ile bir süre sohbet eden Soytürk, ilçede yaptığı hayırlar sebebiyle kendisine teşekkür etti.

Soytürk'e kaymakam Koç da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Kız isteme merasimindeki görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir

Görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.