Tekirdağ Valisi Soytürk gazilerle bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Süleymanpaşa Kaymakamlığında düzenlenen programda, Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk gaziler ve şehit aileleriyle sohbet etti.

Ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle program başladı.

Vali Soytürk, şehit ve gazilerin kahramanlıkları ve fedakarlıkları sayesinde Anadolu'nun millete yurt olduğunu belirtti.

Şehitlik ve gazilik mertebelerinin, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu aktaran Soytürk, devletin varlığı ve ulusun bağımsızlığının şehitler ve gaziler sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

