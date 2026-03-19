Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Ramazan Bayramı mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının önemine vurgu yaptı. Bayramın, toplumsal değerlerin paylaşıldığı bir zaman dilimi olduğunu belirtti ve vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı, rahmet ve mağfiret ayı ramazanı güzel anılarla geride bıraktıklarını ve Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, milli, insani, dini değerlerin, bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, sevgi, saygı ile hoşgörünün arttığı, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu aktaran Soytürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram süresince, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de siz değerli Tekirdağlı vatandaşlarımızın, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini, trafik kurallarına uymalarını bilhassa rica ediyorum."

Bu vesileyle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
500

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri
Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda