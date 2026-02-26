Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İstanbul Valiliği koordinesinde düzenlenen düzensiz göçle mücadele toplantısına katıldı. Toplantıda, bölgede alınabilecek önlemler ve koordinasyon konuları görüşüldü.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İstanbul Valiliği koordinesinde düzenlenen Göç Koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantıda düzensiz göçle mücadele kapsamında bölgede alınabilecek önlemler ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Toplantıya, Soytürk'ün yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş videokonferans yoluyla katıldı.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

24. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Belen ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Belen, misafirperverliği için Tabakoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada

Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa yaptıkları kamerada
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme

İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı

Köprüde can pazarı! Parmaklıkları aştı, polis soluğu yanında aldı
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı