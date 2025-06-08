Tekirdağ Vali Vekili Güler'den şehit ailelerine ziyaret

Tekirdağ Vali Vekili Güler'den şehit ailelerine ziyaret
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Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Güler, 2001 yılında Tokat'ta şehit olan er Servet Güzelsoy ve 2003 yılında Mardin Nusaybin'de şehit olan Gökmen Yavuz'un ailelerine ziyarette bulundu.

Ailelerin bayramını kutlayan Güler, ailelerle bir süre sohbet etti.

Güler, evde bulunan çocuklarla da yakından ilgilenerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ziyarette Güler'e İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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