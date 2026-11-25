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Tekirdağ'da kurum personeline yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi.

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim, Süleymanpaşa Kaymakamlığı binasındaki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda iki grup halinde yapıldı.

Düzenlenen programa İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı.

Eğitimde, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak ailelerin ve özellikle annelerin narkotik suçlarla mücadeledeki rolüne ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Program kapsamında katılımcılara akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı konularında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA