Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi personeline eğitim verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, personeline yönelik CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) eğitimi düzenlediSağlık Bakanlığınca personelin acil durumlara müdahale bilgi ve becerilerinin güncel tutulması amacıyla planlanan eğitim, hastane konferans salonunda gerçekleştirildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, personeline yönelik CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) eğitimi düzenledi

Sağlık Bakanlığınca personelin acil durumlara müdahale bilgi ve becerilerinin güncel tutulması amacıyla planlanan eğitim, hastane konferans salonunda gerçekleştirildi.

Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Orhan Eroğlu tarafından verilen eğitimde, kardiyopulmoner arrest durumlarında erken tanı, temel yaşam desteği, CPR uygulamaları ve acil müdahale süreçleri hakkında personele güncel bilgiler aktarıldı.

Uygulamalı ve teorik bilgilerin paylaşıldığı eğitimle, sağlık çalışanlarının acil durumlarda doğru ve etkin müdahalede bulunabilme yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitim, katılımcılara bilgi verilerek uygulamalar yaptırıldıktan sonra tamamlandı. Eğitime, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ailesiyle ilgili yeni iddia: Bir çocuğu daha var

Herkesten sır gibi saklamış: Kuzey Kore Lideri ile ilgili şok iddia
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yangında ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı

Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü
Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu! 43 şüpheli yakalandı

Seferihisar Belediyesine operasyon! 43 şüpheli yakalandı
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Verdiği poza espri yağdı

Ali Koç'a yapılan yorum olay oldu!
İsmail Kartal istifa etmeden dakikalar önce Fenerbahçe tarihine geçti

Böyle mi bitecekti? Taraftarı üzen bir haber daha geldi
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

Mide bulandıran iddiayı, mahkemede kabul etti: Maalesef...
Piyasalarda tansiyon yükseldi! Brent petrol 107 doları aştı

Piyasalar yangın yerine döndü