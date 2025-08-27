Tekirdağ Saray'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün boyunca denize girilmesi yasaklandı. Valilik açıklamasında, vatandaşların yasağa uyması gerektiği ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağı bildirildi.
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girilmesi yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ve yarın Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel