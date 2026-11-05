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Tekirdağ Saray'da Galata Deresi taştı, Kiremithane Köprüsü trafiğe kapatıldı

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Tekirdağ Saray'da Galata Deresi taştı, Kiremithane Köprüsü trafiğe kapatıldı
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Tekirdağ Saray'da Galata Deresi'ndeki taşkın nedeniyle Kiremithane Köprüsü güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri köprüde önlem alırken, Kanara Kanyonu'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı ve 6 kişilik aile otele yerleştirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Galata Deresi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle Kiremithane Köprüsü, güvenlik amacıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin köprüde gerekli güvenlik önlemlerini aldığını bildirdi.

Taşyasan, taşkından etkilenen Kiremithane Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak ekiplerden yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Köprü çevresinde polis ekiplerince de güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan, mantar toplamak için Kanara Kanyonu'na giden Y.B. ve A.K, derenin debisinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin iş makinesiyle yürüttüğü çalışma sonucu kurtarıldı.

Safaalan Mahallesi'nde ise su baskını tehdidi altındaki bir ev ekipler tarafından boşaltıldı.

Evde yaşayan 6 kişilik aile, Saray Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Sağanağın etkili olması beklenen ilçede belediye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA
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