Tekirdağ'da aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırılacak

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırılması için protokol imzalandı. Protokol, Vali Recep Soytürk ve diğer yetkililer tarafından onaylandı. Sağlık kuruluşunun bir kısmı devlet katkısından, bir kısmı ise bir inşaat firmasından gelen bağışla finanse edilecek.

Tekirdağ'ın Saray ilçesine aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir kısmı devlet katkısı, bir kısmı ise bağışçı İstanbul Avrupa İnşaat AŞ tarafından karşılanacak 6 hekimli aile sağlığı merkezi ve istasyon, Kemalpaşa Mahallesi'ne yaptırılacak.

Merkez ve istasyonunun yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, bağışçı firma sahibi Gökhan Demircan ve avukat Egemen Aktan tarafından valilikte imzalandı.

Vali Soytürk, bağışçı Demircan ve emeği geçenlere teşekkür ederek inşa edilecek sağlık kuruluşlarının ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
