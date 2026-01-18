Tekirdağ'da aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırılacak

Tekirdağ'ın Saray ilçesine aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir kısmı devlet katkısı, bir kısmı ise bağışçı İstanbul Avrupa İnşaat AŞ tarafından karşılanacak 6 hekimli aile sağlığı merkezi ve istasyon, Kemalpaşa Mahallesi'ne yaptırılacak.

Merkez ve istasyonunun yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, bağışçı firma sahibi Gökhan Demircan ve avukat Egemen Aktan tarafından valilikte imzalandı.

Vali Soytürk, bağışçı Demircan ve emeği geçenlere teşekkür ederek inşa edilecek sağlık kuruluşlarının ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.