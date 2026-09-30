Tekirdağ Saray'da 12 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü ve 4 zanlı yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan D.Ç'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Kartepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

-Evde uyuşturucu ele geçirildi

Saray ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler O.K'nin evinde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkmece tutuklandı.

İş yerinden palet çaldığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Saray ilçesinde bir iş yerinden palet çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pazarcık Mahallesinde bulunan bir işyerinin önünden palet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları kamera araştırması ve saha çalışmaları sonucu paletleri çalanların V.K. B.C. ve N.C. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler ilçede belirlenen adreste gözaltına alındı.

Kaynak: AA