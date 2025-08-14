Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikti

Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgar, sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikmesine neden oldu. Uzmanlar, durumun çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını ve telaşlanacak bir durum olmadığını belirtti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların sadece kötü kokuya neden olduğunu aktaran Tecer, "Yosunlar çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Telaşlanacak bir durum yok. Rüzgarla gelip biriken yosunlar daha sonra yine kayboluyor." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Anderson Talisca hakkında bomba iddia! Ayrılığı duyurdular

Güle güle Talisca! Ayrılığı duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.