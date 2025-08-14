Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikti

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların sadece kötü kokuya neden olduğunu aktaran Tecer, "Yosunlar çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Telaşlanacak bir durum yok. Rüzgarla gelip biriken yosunlar daha sonra yine kayboluyor." dedi.